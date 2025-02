Angriff am Holocaust-Mahnmal

Polizei: Tat war antisemitisch motiviert

Die Berliner Staatsanwaltschaft geht beim Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem antisemitischen Hintergrund aus. Die Polizei teilte mit, dafür sprächen Aussagen des beschuldigten 19-jährigen Syrers. In ihm sei seit einigen Wochen der Plan gereift, "Juden zu töten".