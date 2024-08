Innere Sicherheit

Unbefugtes Eindringen am Bundeswehr-Standort Mechernich unwahrscheinlich. (- / Kreispolizei Euskirchen / dpa / -)

Man schließe nicht aus, dass der Zaun am Trinkwasser-Hochbehälter durch ein Wildtier beschädigt worden sei, heißt es in einer Mitteilung . Es sei unwahrscheinlich, dass ein Unbefugter auf das Gelände gelangt sei. Zwischenzeitlich waren die Anwohner der Stadt Mechernich dazu aufgerufen worden, ihr Trinkwasser abzukochen. Auch der Bundeswehr-Standort in Mechernich bezieht sein Trinkwasser aus dem Hochbehälter.

Zuvor hatte es an einem Bundeswehrstandort in Köln-Wahn den Verdacht gegeben, dass die Wasserversorgung womöglich sabotiert wurde. Am Stützpunkt Geilenkirchen wurde nach NATO-Angaben ein Eindringling abgewehrt. Eine Prüfung des Trinkwassers in beiden Fällen ergab gleichfalls nichts Auffälliges.

