Sabotage-Verdacht

Polizei und Staatsschutz ermitteln an Bundeswehr-Standort Köln-Wahn - NATO-Basis Geilenkirchen gibt Entwarnung

An zwei Militärstandorten in Nordrhein-Westfalen hat es den Verdacht der Sabotage gegeben. Der Bundeswehr-Standort Köln-Wahn wurde vorübergehend abgeriegelt, auf dem NATO-Stützpunkt in Geilenkirchen wurde die Sicherheitsstufe erhöht.