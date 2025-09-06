Die Polizei in London hat mehrere Demonstranten verhaftet. (picture alliance / empics / James Manning)

Agenturberichten zufolge hatten sie ihre Unterstützung für die Gruppe "Palestine Action" bekundet. Die Organisation wurde im Juli von der Regierung als Terrororganisation eingestuft und verboten. Einige Mitglieder der Gruppe waren in eine Basis der Royal Air Force eingebrochen und hatten Militärflugzeuge beschädigt. Durch das Verbot wird die Gruppe rechtlich mit Organisationen wie Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) gleichgestellt. Menschenrechtsorganisationen kritisierten das Verbot als unverhältnismäßig. "Palestine Action" wirft der britischen Regierung Mittäterschaft bei israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor.

