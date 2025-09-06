Das teilte die britische Polizei nach einer ersten Bilanz mit. Die Demonstranten sollen zuvor ihre Unterstützung für die verbotene Gruppe "Palestine Action" bekundet haben und sich teilweise aggressiv verhalten haben.
Die Organisation wurde im Juli von der Regierung als Terrororganisation eingestuft und verboten. Einige Mitglieder der Gruppe waren in eine Basis der Royal Air Force eingebrochen und hatten Militärflugzeuge beschädigt. Durch das Verbot wird die Gruppe rechtlich mit Organisationen wie Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) gleichgestellt.
Menschenrechtsorganisationen kritisierten das Verbot als unverhältnismäßig. "Palestine Action" wirft der britischen Regierung Mittäterschaft bei israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.