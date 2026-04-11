Fußball-Zweitligisten

Insgesamt 220 Beamte aus Sachsen, Thüringen und der Bundespolizei waren im Einsatz. Von 214 Beteiligten wurden Personalien aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
Pufferzonen im Stadion
Die beiden Clubs treffen am Samstag, 11. April, in Nürnberg aufeinander. Das 50.000 Plätze bietende Stadion ist mit knapp 45.000 Zuschauern ausverkauft, darunter 8.620 aus Dresden. Zwischen den rivalisierenden Fanblöcken wurde eine Pufferzone eingerichtet.
Erst am vergangenen Wochenende hatte es bei einem Spiel von Dresden gegen Hertha BSC im Rudolf-Harbig-Stadion Ausschreitungen gegeben. Anhänger beider Teams kletterten über Zäune. Dresdner Anhänger rannten vermummt entlang des Spielfeldes zum Hertha-Fanblock, es wurde mit Pyrotechnik aufeinander geschossen.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.