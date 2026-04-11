Fußball-Zweitligisten

Polizei verhindert Massenschlägerei zwischen 200 Fans von Dresden und Nürnberg

Mehr als 200 Anhänger von Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg haben sich vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Duell der beiden Fußball-Zweitligisten zu einer Schlägerei verabredet. Die Polizei konnte die rivalisierenden Lager in einem Gewerbegebiet in der Nähe von Eisfeld im Süden Thüringens voneinander trennen.