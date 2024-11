Angriffe auf israelische Fußball-Fans

Bei einem Spiel von Maccabi Tel Aviv ist es in Amsterdam zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. (Jeroen Jumelet / ANP / dpa / Jeroen Jumelet)

Demnach haben sich die Attacken am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel-Aviv an unterschiedlichen Orten ereignet. Zehn Personen seien festgenommen worden. Zudem habe man die Polizeipräsenz in Amsterdam erhöht - insbesondere an jüdischen Einrichtungen.

Der niederländische Ministerpräsident Schoof zeigte sich zutiefst beschämt über den Vorfall in Amsterdam. Bürgermeisterin Halsema sprach von einem dunklen Moment für die Stadt. Internationale Politiker verurteilten die Übergriffe scharf. Dementsprechend äußerten sich Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und Frankreichs Präsident Macron. Israels Außenminister Saar reiste in die Niederlande. Von offizieller palästinensischer Seite hieß es, Gewalt in jeglicher Form werde abgelehnt.

