Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wird eines Mordkomplotts beschuldigt (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eraldo Peres)

Die Ermittler teilten mit, Bolsonaro habe nach seiner Wahlniederlage 2022 gemeinsam mit 36 Unterstützern versucht, sich widerrechtlich im Amt zu halten. Die Gruppe habe geplant, den neuen Präsidenten Lula da Silva und seinen Vize Alckmin vor deren Amtsübernahme zu ermorden. Am Dienstag waren in Brasilien fünf Personen wegen einer mutmaßlichen Verwicklung in die Pläne festgenommen worden.

Bolsonaro bezeichnete die Anschuldigungen als - so wörtlich - "kreativ". Er werde sich mit seinen Anwälten beraten.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.