Banjska: Kosovarische Polizei transportiert einen Verletzten ab. (AFP / STRINGER)

Das teilte der kosovarische Innenminister Svecla in Pristina mit. Der offenbar vom benachbarten Serbien unterstützte Trupp hatte gestern in einem Dorf unweit der Grenze zu Serbien kosovarische Polizisten angegriffen und ein serbisch-orthodoxes Kloster zeitweise unter seine Kontrolle gebracht. Die Angreifer töteten einen Polizisten und verletzten einen weiteren. Die Gefechte dauerten den ganzen Sonntag über an. Der kosovarische Ministerpräsident Kurti bezeichnete die Angriffe als "Terrorakt".

2008 hatte das Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Dies wird weder von der Regierung in Belgrad noch von der serbischen Minderheit im Kosovo anerkannt.

