Protest an der Berliner Humboldt-Universität. (Paul Zinken / dpa)

Es habe bei einer Kundgebung volksverhetzende Aufrufe gegeben, teilte die Polizei mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Mehrere Teilnehmer seien deshalb zur Feststellung ihrer Identität teils unter Anwendung von Zwang in Einsatzfahrzeuge gebracht worden. Den Angaben zufolge behinderten die Demonstrierenden zudem den Zugang zum Universitäts-Hauptgebäude.

Polizeieinsätze gegen pro-palästinensische und israel-kritische Studierende gab es heute auch in Frankreich an der Pariser Universität "Sciences Po". Einsatzkräfte beendeten eine Besetzung in dem Gebäude. Die Aktion verlief friedlich. Auch an US-Universitäten hatte es zuvor weitere Polizeieinsätze sowie Festnahmen gegeben, darunter in Portland im Bundesstaat Oregon. Dort war es zuvor zu Ausschreitungen gekommen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.