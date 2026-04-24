Südafrikas Polizeichef Masemola (Archiv) muss sich Korruptionsvorwürfen stellen. (AFP / GUILLEM SARTORIO)

Das gab Präsident Ramaphosa in Johannesburg bekannt. Masemola wird vorgeworfen, 2024 in einer inzwischen zurückgezogenen Ausschreibung für die Gesundheitsdienste der Polizei Vergabevorschriften missachtet zu haben. Der Auftrag in Höhe eines umgerechnet zweistelligen Millionen-Euro-Betrags ging an einen Geschäftsmann, der im Verdacht steht, Kontakte zum organisierten Verbrechen zu unterhalten.

Der Fall des Polizeichefs reiht sich in mehrere Korruptionsskandale ein, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung untergraben haben.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.