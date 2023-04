Itamar Ben-Gvir, rechtsextreme Minister für Nationale Sicherheit in Israel (picture alliance / dpa / Ilia Yefimovich)

Die Gründe für solch einen "unnötigen Schritt" seien ihm unklar, schrieb Schabtai in einem Brief an den rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir. Eine zusätzliche Behörde, deren Zuständigkeits- und Tätigkeitsbereiche sich mit denen der Polizei überschneiden, könne "dramatische Folgen" für die innere Sicherheit des Landes haben. Berichten zufolge hatte auch Generalstaatsanwältin Baharav-Miara Bedenken geäußert. Ben-Gvir will eine parallel zu Polizei und Militär existierende Einheit aufbauen, die sich um - so wörtlich - "zivile Unruhen" kümmern soll. Die Schwerpunkte sollen demnach in den Bereichen "persönliche Sicherheit, illegale Waffen und Verbrechensbekämpfung" liegen.

Kritiker warnen davor, dass Ben-Gvir die Truppe mit rund 2.000 Einsatzkräften gezielt gegen die arabische Bevölkerung oder regierungskritische Demonstranten einsetzen könnte.

