Schimmel und kaputte Heizungen

Das Mitglied des GdP-Bundesvortands, Husgen, nannte dem Münchner Merkur als Beispiele jahrzehntealte Toilettenbecken, Schimmel, Ungeziefer, kaputte Heizungen und Löcher in den Dächern. Es sei teilweise gesundheitsgefährdend, was den Beamten zugemutet werde.
Husgen kritisierte, dass die geplanten Investitionen der Bundesregierung bei weitem nicht ausreichten.
Auch bei zahlreichen Dienstfahrzeugen gebe es Mängel, was die Arbeit massiv beeinträchtige. Es sei beschämend für die Polizisten, mit solchen Autos unterwegs zu sein.
Diese Nachricht wurde am 12.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.