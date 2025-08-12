Schimmel und kaputte Heizungen
Polizeigewerkschaft beklagt marode Dienststellen

Die Gewerkschaft der Polizei klagt über Hunderte marode und teilweise gesundheitsgefährdende Polizeidienststellen in Deutschland.

    Ein Polizeiauto steht vor dem Polizeipräsidium in Frankfurt am Main. (dpa/Boris Roessler)
    Das Mitglied des GdP-Bundesvortands, Husgen, nannte dem Münchner Merkur als Beispiele jahrzehntealte Toilettenbecken, Schimmel, Ungeziefer, kaputte Heizungen und Löcher in den Dächern. Es sei teilweise gesundheitsgefährdend, was den Beamten zugemutet werde.
    Husgen kritisierte, dass die geplanten Investitionen der Bundesregierung bei weitem nicht ausreichten.
    Auch bei zahlreichen Dienstfahrzeugen gebe es Mängel, was die Arbeit massiv beeinträchtige. Es sei beschämend für die Polizisten, mit solchen Autos unterwegs zu sein.
