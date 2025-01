Migration

Polizeigewerkschaft: Bundespolizei würde durch Zustrombegrenzungsgesetz der Union "an Grenzen kommen"

Am morgigen Freitag will die Union einen Gesetzentwurf zur Migrationspolitik in den Bundestag einbringen, der ebenfalls durch die Zustimmung der AfD-Fraktion eine Mehrheit finden könnte.