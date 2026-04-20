Gesellschaft

Irene Mihalic (Bündnis 90/Die Grünen) ist Polizistin und parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion. (Archivbild) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler )

Die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, Mihalic, sagte der Rheinischen Post, mit der Präsentation der Ergebnisse beginne jedes Jahr dieselbe verkürzte Debatte. Statt Ursachen differenziert zu analysieren, werde Migration zum Hauptproblem, erklärt.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt unter anderem einen Überblick über die Entwicklung von Straftaten. Sie wird heute von Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) vorgestellt. Sie wird jährlich auf Grundlage der von den 16 Landeskriminalämtern übermittelten Daten erstellt. Die Statistik gibt einen Überblick über die Straftaten, die der Polizei bekannt sind, sowie über Entwicklungen in verschiedenen Kriminalitätsbereichen. Bei der Vorstellung im vergangenen Jahr hatten die Daten erneut einen Anstieg bei der Gewaltkriminalität ergeben.

An der Pressekonferenz nehmen auch der Präsident des Bundeskriminalamts Münch sowie der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hamburgs Innensenator Grote, teil.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.