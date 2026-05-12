Schießübung

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Montagabend auf dem Truppenübungsplatz Putlos bei Eutin. Bundesinnenminister Dobrindt sprach von einem sehr tragischen Unfall. Seine Gedanken und Gebete seien bei der Familie des verstorbenen Polizisten. Die GSG 9 ist eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terrorismus.
Die Bundespolizei in Berlin wollte aufgrund laufender Ermittlungen keine weiteren Auskünfte erteilen.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.