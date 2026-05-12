Schießübung
Polizist der GSG 9 tödlich verletzt

Ein Bundespolizist der Spezialeinheit GSG 9 ist bei einem Schießtraining in Schleswig-Holstein tödlich verletzt worden.

    Blick auf den Eingangsbereich zur Wagrienkaserne und zum Truppenübungsplatz Putlos, wo ein Bundespolizist beim Schießtraining tödlich verletzt wurde.
    Bundespolizist bei Schießtraining tödlich verletzt (picture alliance / dpa / Markus Scholz)
    Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Montagabend auf dem Truppenübungsplatz Putlos bei Eutin. Bundesinnenminister Dobrindt sprach von einem sehr tragischen Unfall. Seine Gedanken und Gebete seien bei der Familie des verstorbenen Polizisten. Die GSG 9 ist eine Spezialeinheit zur Bekämpfung von Terrorismus.
    Die Bundespolizei in Berlin wollte aufgrund laufender Ermittlungen keine weiteren Auskünfte erteilen.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.