Unmittelbar nach der Tat war der Polizist notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt worden, sei jedoch am Nachmittag gestorben, teilten die Behörden mit. "Wir trauern um einen Polizeibeamten, der für unsere Sicherheit sein Leben gegeben hat."

Auch Bundeskanzler Scholz zeigte sich betroffen. "Es bestürzt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist", erklärte der SPD-Politiker auf der Kurznachrichtenplattform X. Sein Einsatz für die Sicherheit aller Bürger verdiene allerhöchste Anerkennung. "Die Nachricht erschüttert mich bis ins Mark", erklärte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. "Alle unsere Gedanken sind bei der Familie, den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen." Die Tat zeige, welchem oft unkalkulierbaren Risiko Polizeibeamte tagtäglich ausgesetzt sind, fügte der Grünen-Politiker hinzu.

Mahnwache gegen Hass und Gewalt

Vor der Nachricht des Todes des Polizisten hatten sich am Nachmittag rund 1.000 Menschen am Nachmittag auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt versammelt. Mit der Menschenkette wollten sie ein Zeichen gegen Gewalt, Hass und Hetze setzen, wie es von den Veranstaltern hieß. Zeitgleich demonstrierte die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative für die Abschiebung von Ausländern.

Täter weiterhin nicht vernehmungsfähig

Das Motiv des 25-jährigen Täters ist indes noch immer unklar. Bisher war der Mann, der in Afghanistan geboren wurde, aber 2014 als Jugendlicher nach Deutschland kam, nicht vernehmungsfähig. Er war nach seiner Messerattacke von einem anderen Polizeibeamten niedergeschossen worden. Bisher war er polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im hessischen Heppenheim.

Bei dem Angriff hatte der Mann am Freitagvormittag auf dem Marktplatz in der Innenstadt bei der Veranstaltung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sechs Männer verletzt, darunter den Polizisten. Zu den Verletzten zählt auch das BPE-Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger.

