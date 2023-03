Polizisten bei dem Einsatz in der Mönkebergstraße. (Daniel Bockwoldt / dpa / Daniel Bockwoldt)

Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Zu den Ausschreitungen kam es, als die Polizei die Menge in der Innenstadt von der Straße bekommen wollte, da der Verkehr blockiert wurde. Die Jugendlichen waren einer Falschmeldung in den sozialen Medien gefolgt, wonach an dem Platz im Stadtzentrum Markenkleidung verschenkt werde. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.