Sie waren nach Angaben von Landesinnenminister Reul am Vormittag nach einem Notruf wegen einer "hilflosen Person" sowie Hinweisen auf einen Brand zu einer Wohnung in dem Gebäude gekommen. Darin hätten sich ein 57-jähriger Mann und seine Mutter befunden. Laut den Angaben der Polizei löste der Mann dann mit einem nicht näher identifizierten Gegenstand die Explosion aus.

Sondereinsatzkräfte umstellten das Hochhaus anschließend und stürmten die Wohnung am Nachmittag. Der mutmaßliche Täter wurde schwer verletzt festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben laut dem Innenminister, dass sich der Mann gedanklich in der Szene der Corona-Leugner bewegte. Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung zudem eine Leiche, deren Identität zunächst unklar war. Offenbar war die Person schon länger tot.

