Bundesinnenministerium

Sie seien ein wichtiges Signal, um das Migrationsgeschehen in der gesamten EU in den Griff zu bekommen, sagte ein Sprecher in Berlin. Die deutschen und polnischen Grenzbehörden stünden in einem stetigen Austausch. Man habe das gemeinsame Ziel, die irreguläre Migration zu ordnen und einzudämmen. Die Kontrollen erfolgten mit Augenmaß. Zudem seien sie nur vorübergehend.

Bundesinnenminister Dobrindt hatte Anfang Mai verstärkte Grenzkontrollen und die Zurückweisung von Asylsuchenden an der polnischen Grenze angeordnet. Als Reaktion darauf kontrolliert Polen seit heute ebenfalls an seinen Übergängen zu Deutschland und Litauen. Die Anordnung soll zunächst bis zum 5. August gelten.

