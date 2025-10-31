Die polnische Luftwaffe reagiert auf russische Provokationen und schickt zwei MIG-29 Kampfjets (Bild) in die Luft. (picture alliance / AA)

Das teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.

Demnach war der russische Aufklärer in internationalem Luftraum ohne Flugplan und mit ausgeschaltetem Transponder unterwegs. Er habe damit ein Sicherheitsrisiko für den Flugverkehr in der Region dargestellt. Weiter hieß es, die polnischen Piloten hätten das fremde Flugzeug abgefangen und identifiziert. Dann sei es gemäß dem NATO-Verfahren eskortiert worden. - Ähnliche Vorfälle hatte es gestern und am vergangenen Dienstag gegeben.

Das polnische Oberkommando sprach von "provokativen Aktionen Russlands".

