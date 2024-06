Staatsbesuch

Macron und seine Frau Brigitte begrüßten Biden und dessen Frau Jill am Pariser Triumphbogen. Gemeinsam legten die beiden Staatschefs am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Begleitet von Reiterstaffeln ging es dann Richtung Élyséepalast, wo Macron und Biden ein bilaterales Gespräch geplant haben. Für den Abend ist ein Staatsbankett angesetzt.

Der US-Präsident hatte am Donnerstag an den Feierlichkeiten zur Landung alliierter Truppen in der Normandie vor 80 Jahren teilgenommen. Biden und Macron wollen in Paris zahlreiche globale und bilaterale Themen diskutieren. In der Ukraine-Politik haben sich unterschiedliche Haltungen gezeigt. So will Macron ein Bündnis zur Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine schließen . Die USA schließen sich dem jedoch nicht an.