20.000 Zuschauer kamen zum Popkonzert vor Schloss Windsor und feierten die Krönung von Charles und Camilla. (AFP / YUI MOK)

Auf der Veranstaltung traten zahlreiche namhafte Künstler aus aller Welt auf. Die Hälfte der rund 20.000 Konzertkarten war unter der britischen Bevölkerung verlost worden. Zudem wurden Menschen eingeladen, die sich um die Gemeinschaft verdient gemacht hatten. Auf Leinwänden wurde das Konzert auch in London sowie in andere Städte des Vereinigten Königreichs übertragen. Das Königspaar selbst war ebenso bei dem Konzert dabei wie Thronfolger Prinz William mit seiner Familie.

Den morgigen Montag nach der Krönung hat Premierminister Sunak als arbeitsfrei erklärt. Die Briten sind unter dem Stichwort "Big Help Out" aufgerufen, ihre freie Zeit für gemeinnützige Zwecke und freiwilliges Engagement zu nutzen. Auch Mitglieder der königlichen Familie werden an verschiedenen Orten des Vereinigten Königreichs für den guten Zweck mithelfen.

