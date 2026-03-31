Die britisch-albanisch-kosovarische Musikerin soll das für Ende Oktober geplante Eröffnungswochenende und weitere Programmteile des Londoner Literaturfestivals gestalten. In ihrem Buchclub präsentiert Dua Lipa monatliche Buchauswahlen und Autoreninterviews, sowohl mit etablierten Schriftstellern und Schriftstellerinnen als auch mit neuen literarischen Stimmen.
Das Festival findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt und beschreibt sich selbst als größte derartige Veranstaltung in der britischen Hauptstadt.
Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.