Großbritannien
Popsängerin Dua Lipa kuratiert Londoner Literaturfestival

Die Popsängerin Dua Lipa kuratiert das diesjährige Londoner Literaturfestival. Das gab das Southbank Centre bekannt, das im Herbst zum London Literature Festival einlädt.

    Eine junge Frau mit langen Haaren singt auf einer Bühne.
    Die Künstlerin Dua Lipa auf dem Roskilde Festival 2022 in Dänemark. (IMAGO/GonzalesPhoto/Mathias Kristense)
    Die britisch-albanisch-kosovarische Musikerin soll das für Ende Oktober geplante Eröffnungswochenende und weitere Programmteile des Londoner Literaturfestivals gestalten. In ihrem Buchclub präsentiert Dua Lipa monatliche Buchauswahlen und Autoreninterviews, sowohl mit etablierten Schriftstellern und Schriftstellerinnen als auch mit neuen literarischen Stimmen.
    Das Festival findet in diesem Jahr zum 19. Mal statt und beschreibt sich selbst als größte derartige Veranstaltung in der britischen Hauptstadt.
    Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.