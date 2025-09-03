Aktienmarkt

Blick auf die Anzeigetafel im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt mit dem Kurs des Dax am 3. Dezember 2024. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Das entschied die Deutsche Börse am Abend. Porsche wird demnach künftig im Index für mittelgroße Unternehmen, dem MDax geführt. Auch der Laborausrüster Sartorius muss den Dax verlassen. Für die beiden rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals "Immoscout", Scout24 nach. Die Änderungen treten am 22. September in Kraft.

Im Dax werden die 40 größten börsengehandelten Unternehmen Deutschlands geführt. Die Entscheidung dürfte auch Auswirkungen auf die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen haben, da sich zum Beispiel Aktienfonds an der Zusammensetzung des deutschen Leitindex orientieren.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.