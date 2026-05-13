Dax-Konzern

Das Logo von Porsche SE (dpa/Sina Schuldt)

Bei der Porsche SE handelt es sich um eine reine Beteiligungsgesellschaft. Sie ist der größte Einzelaktionär des Volkswagenkonzerns und auch direkt am Sportwagenhersteller Porsche beteiligt.

Wie die Porsche SE mitteilte, lag das Konzernergebnis nach Steuern in den ersten drei Monaten des Jahres bei einem Minus von knapp 1 Milliarde Euro. Zur Begründung hieß es, man habe den Wert der Beteiligung an Volkswagen um 1,3 Milliarden Euro korrigiert. Die VW-Marken stehen unter anderem wegen hausgemachter Probleme, wegen der Zollpolitik der USA und schwacher Absatzzahlen auf dem wichtigen chinesischen Markt unter Druck. Das wirkte sich zuletzt auch negativ auf den VW-Aktienkurs aus.

Auch weitere Unternehmen in der Branche haben wirtschaftliche Probleme. Der Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem anhaltenden Stellenabbau, wie Präsidentin Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.