Porsche will mehr Arbeitsplätze abbauen, als bisher angegeben. (AFP / RONNY HARTMANN)

Nach Informationen des "Handelsblatts" sollen bis zu 4.000 weitere Arbeitsplätze abgebaut werden. Besonders betroffen seien Mitarbeiter in den Bereichen Management und Verwaltung. Am Entwicklungsstandort Weissach sollen rund 30 Prozent der Kapazitäten auf den Prüfstand. Ein Porsche-Sprecher bestätigte die Angaben nicht. Er verwies aber auf ein umfassendes Paket, das derzeit in Arbeit sei, um das Unternehmen zu verschlanken. Das Paket solle bis Ende des Monats vorgestellt werden.

Porsche-Chef Leiters hatte im März einen umfassenden weiteren Stellenabbau angekündigt - zusätzlich zu einem ersten Paket. Dieses beinhaltet den Abbau von mehr als 4.000 Stellen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.