Spiegel-Bericht

Das Magazin "Der Spiegel" berichtet, Porsche plane, rund 200 der insgesamt 286 Mitarbeiter zu entlassen. Übrig bliebe am Standort im schwäbischen Kirchentellinsfurt dann allenfalls eine kleine Einheit für Forschung und Entwicklung. Der zuständigen Arbeitsagentur Reutlingen sei am Mittwoch eine entsprechende Massenentlassung angezeigt worden. Porsche hatte laut "Spiegel" Ende April mitgeteilt, dass er die Batteriezelltochter nicht eigenständig weiterführen wolle. Zuletzt wurde noch nach Investoren gesucht.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.