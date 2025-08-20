Die Waldbrände in Portugal forderten mehrere Todesopfer (Archivbild). (AP)

Ein Mann sei während der Löscharbeiten im Norden des Landes ums Leben gekommen, sagte ein Vertreter der Zivilschutzbehörde der Nachrichtenagentur AFP. In diesem Jahr sind bereits 2.160 Quadratkilometer Land verbrannt.

Auch in Spanien sind die Waldbrände noch nicht eingedämmt. Binnen 24 Stunden sind dort mehr als 300 Quadratkilometer Land verbrannt - fast so viel wie im ganzen vergangenen Jahr. Regierungschef Sanchez rief die Menschen zu äußerster Vorsicht auf.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.