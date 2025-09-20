Vor der UNO-Vollversammlung

Demonstranten mit Palästinenserflagge vor den Vereinten Nationen in New York (picture alliance / Anadolu / Selcuk Acar)

Das teilte das Außenministerium in Lissabon mit. In der kommenden Woche wollen weitere Länder folgen. Ein Berater des französischen Präsidenten Macron hatte neben Frankreich auch Australien, Belgien, Großbritannien, Kanada, Luxemburg, Malta, San Marino und Andorra genannt. Frankreich und Saudi-Arabien richten am Montag im Vorfeld der UNO-Vollversammlung in New York ein Gipfeltreffen aus, bei dem Anerkennung eines palästinensischen Staates durch diese Länder bekanntgegeben werden soll. Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, dass Deutschland diesem Schritt nicht folgen werde.

Bisher haben bereits fast 150 der 193 Mitglieder der Vereinten Nationen Palästina als Staat anerkannt, viele davon schon vor langer Zeit.

