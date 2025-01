Portugals Handball-Nationalspieler Francisco Costa bei der Partie gegen Chile. (AP / dpa / Beate Oma Dahle)

In Oslo besiegten die Portugiesen zum Abschluss der Hauptrunde Chile mit 46 : 28 und wurden damit Erster der Gruppe III. Das Spiel gegen Deutschland findet am Mittwoch ebenfalls in der norwegischen Hauptstadt statt.

Ausrichter der Handball-WM sind neben Norwegen auch Dänemark und Kroatien.

