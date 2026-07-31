Hohe Spritpreise gibt es nicht nur in Deutschland. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Besteuert werden soll der Teil des Profits, der den Durchschnitt der letzten beiden Jahre um mehr als 20 Prozent übersteigt, wie das Finanzministerium in Lissabon mitteilte. Die Steuerhöhe soll 33 Prozent betragen. Die befristete Regelung muss noch vom Parlament gebilligt werden. Betroffen wäre etwa der portugiesische Ölkonzern Galp Energia, der infolge des Iran-Kriegs im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet hatte.

Die EU-Kommission hatte eine europaweite Lösung abgelehnt und nationale Lösungen der Mitgliedsstaaten vorgeschlagen. Auch in Deutschland wird über eine sogenannte Übergewinnsteuer diskutiert. Die Bundesregierung hat eine juristische Prüfung veranlasst.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.