Konjunktur

Vor allem wegen einer Reihe von Großaufträgen legte der entsprechende Wert für das Verarbeitende Gewerbe im Vergleich zum April um 1,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die positive Entwicklung sei auf Bestellungen im sonstigen Fahrzeugbau zurückzuführen, also etwa bei Flugzeugen, Schiffen, Zügen oder Militärfahrzeugen.
Im Dreimonats-Vergleich ergab sich weiterhin ein leichter Rückgang um 0,2 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.