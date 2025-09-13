WM in Tokio

Christopher Linke war nach seinem 14. Platz bei der WM über 35 Kilometer Gehen enttäuscht. (Michael Kappeler / dpa)

Jonathan Hilbert wurde bei seiner Rückkehr auf die große internationale Bühne 16., Johannes Frenzl belegte Rang 17. Hilbert hatte bei Olympia 2021 noch Silber gewonnen. Danach litt der 30-Jährige unter schweren Depressionen, kämpfte sich aber wieder zurück

Die Goldmedaille im 35-Kilometer-Gehen gewann der Kanadier Evan Dunfee. Bei den Frauen siegte Maria Pérez aus Spanien über die gleiche Distanz.

Enttäuschungen und Jubel in den Vorkämpfen

Eine Enttäuschung gab es auch im Diskuswerfen der Frauen. Einzig Shanice Kraft überstand die Qualifikation. Kristin Pudenz, Silbermedaillengewinnerin bei Olympia in Tokio 2021 und die Olympia-Vierte von Paris, Marike Steinacker, schieden aus. Auch die deutsche 4x400-Meter-Mixedstaffel scheiterte im Vorlauf.

Erfolgreicher waren die deutschen 3000-Meter-Hindernisläufer. Mit Frederik Ruppert und Niklas Buchholz erreichten erstmals seit 24 Jahren wieder deutsche Läufer ein WM-Finale. Der deutsche Meister Karl Bebendorf scheiterte dagegen knapp in seinem Vorlauf.

Mihambo und Lückenkemper müssen zittern

Im Weitsprung musste die zweimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin von Tokio, Malaika Mihambo, nach zwei Fehlversuchen lange zittern. Dann stand fest, dass sie mit 6,63 Metern als Neunte das Finale erreicht hatte. 100-Meter-Läuferin Gina Lückenkemper erreichte in 11,12 Sekunden knapp das Halbfinale.

Im Stabhochsprung der Männer schied Torben Blech überraschend in der Qualifikation aus. Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre kamen weiter.

Über 1500 Meter der Frauen schaffte es Nele Weßel sensationell ins Finale. Sie lief in 4:03,57 Minuten persönliche Bestleistung und jubelte anschließend: . "Das ist wie eine Medaille für mich."

Noch drei weitere Entscheidungen am ersten WM-Tag

Weitere Medaillen werden heute noch vergeben im Kugelstoßen der Männer, über 10.000 Meter der Frauen und der gemischten 4x400-Meter-Staffel. Deutsche Teilnehmer sind nicht dabei.

Deutschland ist bei der WM mit 80 Athletinnen und Athleten vertreten. Sie hoffen auf ein besseres Abschneiden als bei der WM vor zwei Jahren in Budapest. Damals blieb das deutsche Team ohne Medaille.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.