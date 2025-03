Tarifverhandlungen

Ein Briefzusteller der Deutschen Post (picture alliance / dpa / Daniel Naupold)

Demnach bekommen die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld und einen zusätzlichen Urlaubstag. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt nach Angaben des Unternehmens 24 Monate. Verdi hatte ursprünglich sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr sowie zusätzliche Urlaubstage für die Beschäftigten gefordert. In den vergangenen Wochen hatte es Warnstreiks unter anderem in Paket- und Briefzentren gegeben. In der Folge wurden zahlreiche Sendungen mit Verspätung zugestellt.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.