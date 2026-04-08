Beschwerden gegen die Deutsche Post sind auf Höchstwert gestiegen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen bei ihr im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Beschwerden ein und damit ein Viertel mehr als 2024. In den Meldungen ging es um Briefe und Pakete, die beschädigt ankamen oder falsch zugestellt wurden. Außerdem gab es Beschwerden über lange Wartezeiten und Filial-Öffnungszeiten. Laut Bundesnetzagentur entfallen rund 90 Prozent der Beschwerden auf den Logistikkonzern DHL, der im Inland als Deutsche Post auftritt und Marktführer ist.

In Deutschland wurden im vergangenen Jahr mehr als 9 Milliarden Briefe und 4,5 Milliarden Pakete verschickt. Die Versorgung funktioniere sehr gut, teilte die Deutsche Post mit. Auf eine Million transportierter Sendungen kämen etwa vier Beschwerden. Das zeige, dass es kein strukturelles Qualitätsproblem gebe.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.