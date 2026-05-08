Der libanesische Präsident Joseph Aoun mit EU-Kommissarin Hadja Lahbib und ihrer Delegation in Beirut. (picture alliance / Anadolu / Lebanese Presidency / Handout)

Zudem solle man die israelische Seite davon abhalten, Häuser in besetzten Dörfern im Südlibanon zu sprengen oder abzureißen, sagte Aoun nach Angaben seines Büros bei einem Treffen mit einer EU-Delegation in Beirut. Die europäische Kommissarin für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Lahbib, erklärte, Israel und die proiranische Hisbollah-Miliz nähmen den Libanon in ihrem Kampf als Geisel.

Im Libanon gilt seit drei Wochen eine Waffenruhe, doch sowohl Israel als auch die Hisbollah greifen sich seitdem immer wieder gegenseitig an. Heute meldete das libanesische Gesundheitsministerium mindestens fünf Tote bei israelischen Luftangriffen. Die Hisbollah feuerte ihrerseits Raketen in Richtung Nordisrael ab. Verletzte gab es nicht.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.