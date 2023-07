Nigers Präsident Bazoum bestätigt Putschversuch. (AFP)

Er erklärte per Twitter, Mitglieder der Präsidentengarde hätten versucht, ihn zu stürzen. Er drohte den Putschisten mit Gegenangriffen des Militärs, sollten sie sich nicht zurückziehen. Details nannte Bazoum nicht.

Zuvor hatten Nachrichtenagenturen berichtet, Mitglieder der Präsidentengarde hielten den Staatschef in seinem Palast fest. Die Zugänge zum Gebäude und zu mehreren Ministerien seien blockiert.

Die Afrikanische Union und die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS verurteilten den versuchten Umsturz und riefen die Putschisten ebenfalls auf, sich zurückzuziehen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell äußerte sich besorgt. Er erklärte, die EU verurteile jeden Versuch, Demokratie und Stabilität im Niger zu beeinträchtigen. In der nigrischen Hauptstadt Niamey unterhält die Bundeswehr einen Lufttransportstützpunkt für das militärische Engagement in Westafrika. Rund 100 deutsche Soldaten arbeiten dort. Diese seien derzeit in Sicherheit, erklärte das Bundesverteidigungsministerium in Berlin.

