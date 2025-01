Biden und seine Frau Jill stellen in der Kathedrale eine Kerze auf den Altar. (AP / Stephanie Scarbrough)

Biden sagte bei einem Gottesdienst in der örtlichen St.-Louis-Kathedrale an die Angehörigen gerichtet, man denke an die Geburtstage, die Jahrestage und die Feiertage, die künftig ohne die Opfer stattfinden müssten. Zuvor hatten der Präsident und seine Frau Jill am Ort des Attentats Blumen niedergelegt und mit Hinterbliebenen und Ersthelfern gesprochen.

In der Sylvesternacht war ein islamistisch gesinnter US-Amerikaner mit einem Pickup-Geländewagen durch die berühmte Ausgehmeile "Bourbon Street" gerast und hatte vierzehn Menschen getötet. Er wurde von der Polizei erschossen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.