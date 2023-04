US-Präsident Joe Biden während einer Pressekonferenz (picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA)

Demnach zahlten er und seine Frau im vergangenen Jahr knapp 170.000 Dollar Steuern auf ein Einkommen von gut 535.000. Auch Vizepräsidentin Harris machte ihre Dokumente öffentlich, sie und ihr Mann zahlten auf ein Einkommen von gut 456.000 rund 120.000 Dollar Steuern. Die Erklärungen von US-Präsidenten waren durch Bidens Amtsvorgänger Trump zum Politikum geworden. Dieser hatte sich jahrelang gegen die Herausgabe seiner Unterlagen gewehrt und war bis vor den Obersten Gerichtshof gezogen. Am Ende unterlag er jedoch, so dass die Erklärungen der Jahre 2015 bis 2020 veröffentlicht wurden. Darin wurden teils Verluste und teils Gewinne ausgewiesen. In einigen Jahren zahlte Trump nur wenig bis gar keine Steuern.

Er und sein Team hatten ihn stets als erfolgreichen Geschäftsmann dargestellt. Das Steuerthema dürfte auch im kommenden Präsidentschafts-Wahlkampf erneut eine Rolle spielen.

