Der Präsident Gabuns, Ali Bongo Ondimba, bei einer Wahlveranstaltung im Jahr 2016 (STEVE JORDAN / AFP)

Nach 14 Jahren an der Staatsspitze strebt Präsident Bongo eine dritte Amtszeit an. Bereits sein Vater war von 1967 bis zu seinem Tod 2009 Präsident. Dem ehemaligen Bildungsminister Ondo, der als Parteiloser für ein Oppositionsbündnis antritt, werden nach einer Änderung der Wahlzettel in letzter Minute kaum Chancen eingeräumt. Die Opposition sprach von Manipulation.

Bongos Wiederwahl im Jahr 2016 war von Protesten und Unruhen überschattet. Die Opposition erkannte seinen knappen Sieg nicht an. Hunderte Oppositionelle wurden festgenommen, mehrere Menschen wurden bei Protesten getötet. 2019 gab es einen Putschversuch.

