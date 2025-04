Migrationspolitik

Der Präsident des Deutschen Landkreistags schlägt vor, abgelehnten Asylbewerbern Zuwendungen zu kürzen. (picture alliance / foto2press / Oliver Baumgart)

Der CDU-Politiker stellte in der Neuen Osnabrücker Zeitung infrage, ob Geflüchtete aus Bürgerkriegsregionen überhaupt aufgenommen werden müssten oder ob die Schutzsuchenden in angrenzenden Bereichen der Krisenregionen verbleiben sollten. Notfalls müsse man die Menschen an den Grenzen stoppen. Wenn das geltende Recht dies nicht hergebe, müsse man es ändern.

Als weitere Maßnahme schlug Brödel die Kürzung von Zuwendungen für abgelehnte Asylbewerber vor. Von der neuen Bundesregierung erwarte er zudem mehr Einsatz für eine gerechtere Verteilung von Geflüchteten innerhalb der EU.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.