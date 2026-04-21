Verteidigung

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, schließlich steige ja auch das Renteneintrittsalter. Die Leute blieben länger fit. Diese Ressourcen von Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung sollten nicht verschwendet werden, so Ernst.
Bundesverteidigungsminister Pistorius will am Mittwoch eine Strategie der Reserve präsentieren und noch im Sommer ein Gesetz vorlegen.
Reservisten der Bundeswehr sind bislang nicht verpflichtet, an Wehrübungen teilzunehmen. Sie müssen ebenso wie ihre Arbeitgeber ihre Zustimmung zu einer Wehrübung geben. An diesem Freiwilligkeitsprinzip gibt es schon länger Kritik.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.