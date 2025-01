Nach FDP-Forderung

Der Diskurs könnte dazu beitragen und verstärken, dass diese beiden Felder wieder als Ideologie und als Modernisierungshemmnis wahrgenommen würden, sagte Messner im Deutschlandfunk . Dabei sei man mit dem Green Deal der EU bereits auf dem Weg gewesen zu sehen, dass wirtschaftliche Entwicklung ohne Klima- und Umweltschutz nicht möglich sein werde. Der Green Deal sei von der Christdemokratin von der Leyen erfunden worden, betonte Messner. Man stecke mitten in einer Klima- und Umweltkrise und müsse verhindern, dass der Kopf in den Sand gesteckt werde. Stattdessen müsse an Lösungen gearbeitet werden, meinte Messner. Ohne eine ambitionierte Klimapolitik könne man keine Wohlstandssicherung erreichen. Messner räumte aber ein, dass die Transformation zur Klimaneutralität anstrengend sei und konstatierte eine "Veränderungsmüdigkeit" durch die vielen Krisen weltweit.