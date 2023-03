Montenegro

Macht den Weg frei für vorgezogene Neuwahlen: Montenegros Präsident Milo Djukanovic (dpa / picture alliance / Milos Vujovic)

Das teilte die Präsidentschaftskanzlei in der Hauptstadt Podgorica mit. Das pro-westliche Staatsoberhaupt ergriff diese Maßnahme, weil die pro-serbische Regierung um den amtierenden Ministerpräsidenten Abazovic vor drei Monaten bei einem Misstrauensvotum gescheitert war. Bis heute war es Abazovic nicht gelungen, eine neue Mehrheit hinter sich zu bringen. Gemäß der Verfassung müssen in 60 bis 100 Tagen Parlaments-Neuwahlen stattfinden.

Zuvor stehen aber am kommenden Sonntag turnusmäßige Präsidentschaftswahlen an. Djukanovic bewirbt sich um eine zweite Amtszeit in Folge. Neben ihm treten mehrere pro-serbische und pro-westliche Kandidaten und Kandidatinnen an.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.