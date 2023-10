Nach polnischer Parlamentswahl

Polens Präsident Duda (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Foto Olimpik)

Nach der Prognose lag die Wahlbeteiligung bei 73 Prozent. Dies wäre der höchste Wert bei einer Wahl seit dem Ende des Kommunismus in Polen.

Stärkste Kraft wird der Prognose zufolge die PiS von Ministerpräsident Morawiecki, sie verfehlt aber mit 36,6 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. Die liberal-konservative Bürgerkoalition des ehemaligen Regierungschefs Tusk kommt laut jüngsten Angaben auf 31 Prozent. Sie hätte zusammen mit der Partei Dritter Weg sowie dem Linksbündnis Lewica eine Mehrheit im Parlament.

Oppositionsführer Tusk erklärte, die Herrschaft der PiS sei vorbei. Der PiS-Vorsitzende Kaczynski räumte in Warschau ein, seine Partei werde möglicherweise nicht in der Lage sein, sich an der Macht zu halten.

"Erfolg der Zivilgesellschaft"

Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Nietan, begrüßte den voraussichtlichen Ausgang der Parlamentswahl. Der SPD-Politiker sagte im Bayerischen Rundfunk, die Gesellschaft habe gezeigt, dass sie auf der Seite der Demokratie stehe. Zugleich gehe er davon aus, dass die Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit", kurz PiS, ihre Macht nicht freiwillig hergeben werde.

Der Präsident des Deutschen Polen-Instituts, Loew, sprach ebenfalls von einem Erfolg der Zivilgesellschaft . Sie habe sich von der PiS-Regierung nicht einschüchtern lassen, sagte er im Deutschlandfunk. Viele Polen hätten genug von deren spalterischen Politik. Loew erwartet allerdings, dass europaskeptische und antiliberale Kräfte weiterhin das Geschehen in Polen beeinflussen werden.

Verhältnis zur EU könnte sich wieder bessern

"Viele Polen haben genug vom Staatsumbau"

Parallel zur Parlamentswahl stimmten die Polen in einem Referendum über vier Fragen ab. Eine davon befasste sich mit dem EU-Asylkompromiss.

