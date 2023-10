Bundeskanzler Scholz auf dem Deutschen Arbeitgebertag 2023 (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Die Lage in den Betrieben sei ernst, es seien konkrete Handlungen gefragt, sagte Dulger auf dem Arbeitgebertag in Berlin. Er beklagte unter anderem zu viel Bürokratie, zu lange Genehmigungsverfahren, eine hohe Steuerlast und hohe Energiepreise. Der Standort Deutschland habe an Attraktivität verloren, viele Gründe seien hausgemacht.

Bundeskanzler Scholz stellte in einer Gastrede Verbesserungen auf allen staatlichen Ebenen in Aussicht. Er erwarte baldige Fortschritte bei der Modernisierung. Die Bundesregierung wolle sich mit den Ländern Anfang November darauf verständigen, viele Vorschriften zu verändern, damit Deutschland schneller werde, sagte der Kanzler.

