Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (picture alliance / Anadolu / Murat Kula)

Nun gelte es diese Chance zu ergreifen, um den Terror zu beenden, sagte Erdogan. Kein Angehöriger dieser Nation, ob Türke oder Kurde, werde es verzeihen, wenn jemand diesen Prozess blockiere. Erdogan rief dazu auf, in dieser entscheidenden Zeit Geduld zu haben. Zuvor hatten Kurden im Irak und in Syrien sowie kurdische Gemeinden in Deutschland den Aufruf befürwortet.

Öcalan hatte diesen gestern aus der seit 1999 andauernden türkischen Haft veröffentlicht. Die verbotene Kurdische Arbeiterpartei kämpft seit 1984 gegen den Staat und für eine kurdische Autonomie. Sie wird von der Türkei, der EU und den USA als terroristisch eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.