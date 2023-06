Der türkische Präsident Erdogan wird heute in Ankara vereidigt. (Ali Unal / AP / Ali Unal)

Dazu soll er im Parlament seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. An der Amtseinführung wird unter anderem NATO-Generalsekretär Stoltenberg teilnehmen. Am Abend soll dem Präsidialamt zufolge auch das neue Kabinett verkündet werden. Erdogan war am vergangenen Sonntag in einer Stichwahl mit gut 52 Prozent der Stimmen für eine weitere fünfjährige Amtszeit als Präsident bestätigt worden. Bereits Mitte Mai hatten seine AKP und ihre Partner die Mehrheit im Parlament verteidigt, die jedoch nicht für Verfassungsänderungen ausreicht. Allerdings galt die Wahl wegen der Kontrolle Erdogans und der Regierungspartei über staatliche Ressourcen und viele Medien im Land als unfair.

Erdogan regierte die Türkei ab 2003 zunächst als Ministerpräsident, ab 2014 dann als Präsident zunehmend autoritär. Kritiker werfen ihm die Unterdrückung der Opposition vor.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.