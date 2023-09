Der türische Präsident Erdogan wirft EU zunehmende Distanz vor. (imago-images / NurPhoto / Artur Widak)

Die EU versuche sich von der Türkei zu entfernen, sagte Erdogan vor seiner Abreise zur Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York. Nach einer Bewertung der Lage könnte es sein, dass auch die Türkei eine andere Richtung einschlagen werde, betonte Erdogan. Die EU-Beitrittsverhandlungen liegen seit Ende 2016 auf Eis. Erweiterungskommissar Varhelyi forderte zuletzt von der Regierung in Ankara erneut Fortschritte in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.